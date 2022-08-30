Вашингтон, 30 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Американская актриса Барби Феррейра («Эйфория») сыграет в фильме под названием House of Spoils. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Цитата из видеоинтервью Барби Феррейра

Предстоящая картина расскажет о женщине-шеф-поваре в исполнении Арианы ДеБос («Вестсайдская история»), которая открыла ресторан в старинном поместье с призраком предыдущего владельца здания. Феррейра сыграет су-шефа ресторана, а в качестве режиссёров триллера выступят Бриджет Паларди и Даниэль Круди (оба — «Противостояние»).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, актриса Сидни Суини и продюсер Брэд Фуллер экранизируют роман Мэдисон Лоусон «Регистрация». Сценарий для киноадаптации напишут Бен Коллинс и Люк Пиотровский.