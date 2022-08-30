Стокгольм, 30 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Утром 30 августа на крупнейшей трассе Швеции E4 недалеко от Стокгольма было полностью приостановлено автомобильное движение после того, как группа активистов перекрыла дорогу. Об этом пишет газета Aftonbladet.

Стокгольм. Швеция

По данным Полиции Швеции, речь идет о семи-восьми экоактивистов. Как минимум один из них приклеил себя к асфальту.

Движение было восстановлено час назад на момент публикации новости.

Отмечается, что экоактивисты блокируют движение на трассе Е4 уже второй день. 29 августа нарушители порядка также приклеили себя к асфальту, что привело к длинным очередям, где среди прочего стояли машины скорой помощи.