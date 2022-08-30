Кронштадт, Санкт-Петербург, 30 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Жители Кронштадта публикуют жалобы на заполненные мусором контейнерные площадки. Об ухудшившейся ситуации с мусором свидетельствуют данные карты контейнерных площадок Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусор

В Петербурге уже восьмой месяц работает единый региональный оператор. После того, как АО «Невский экологический оператор» решил основные проблемы с вывозом мусора, в городе значительно сократилась доля проблемных контейнерных площадок. Теперь же их количество возросло в Кронштадте, там проблемы наблюдаются в 4,1% от общего количества точек для выброса мусора.

«На контейнерной площадке очень много бытового и строительного мусора, шины, картон. Никто ничего не убирает с апреля месяца, бытовой мусор не вывозится. Прошу разобраться», — написал Александр Ц. на портале «Наш Санкт-Петербург».

«Мусор, шины и пухту не вывозят на протяжении месяца. Мусор копится», — поделилась Александра П.

В среднем по городу ситуация давно нормализовалась. Сейчас доля проблемных площадок составляет в среднем примерно 0,8%.