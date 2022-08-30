Томск, 30 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Депутаты Законодательной думы Томской области предложили пути решения проблемы снижения объёмов добычи нефти. Этот вопрос был поднят на заседании бюджетно-финансового комитета думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

randomix Добыча нефти

В числе предложенных мер снижение налоговой нагрузки для недропользователей, снижение стартовых платежей на аукционах на изучение и пользование недрами, а также контроль структуры скважинного фонда предприятий. Эти меры, как отмечается, помогут преодолеть падение добычи.

Вице-спикер парламента Александр Куприянец в ходе заседания напомнил, что два года назад Контрольно-счетная плата (КСП) указывала на падение объёмов добычи, в результате чего снизились и налоговые поступления в бюджет. По мнению депутатов, без бурения новых скважин добычу на уровне не удержать, а для увеличение объёмов нужно освоение новых территорий.

«С 2017 года на территории области реализуется проект «Палеозой» по добыче трудноизвлекаемых запасов. Власти уверены, что именно он в перспективе даст импульс развитию нефтегазовой отрасли на территории региона и позволит добавить 25-30% к текущему уровню добычи нефти», — отметили в Заксобрании.

При этом чиновники, парламентарии, а также сотрудники КСП сошлись во мнении, что предложенные меры решения проблемы невозможны без расширения межведомственного взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы добычи нефти в Томской области падают с 2012 года на фоне естественного истощения месторождений. Из 9,4 тыс. зарегистрированных в регионе скважин 662 бездействуют, а 2426 находятся в стадии консервации, ликвидация или ожидания.