Екатеринбург, 30 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Свердловской области местные жители смогут сэкономить 10 рублей при оплате проезда единой социальной картой «Уралочка» или банковской картой «Мир». Льготный тариф будет действовать с 1 сентября по 31 декабря 2022 года, сообщили журналистам в администрации Екатеринбурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

Таким образом с каждой поездки свердловчане смогут сэкономить по 10 рублей. Акция будет действовать на территории Екатеринбурга, Среднеуральска, Верхней Пышмы, Ревды, Сысерти, Первоуральска, Березовского, Краснотурьинска, Нижнего Тагила и Шалинского городского округа.

Отметим, стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга составляет 32 рубля. В Нижнем Тагиле за проезд необходимо заплатить 22 рубля.