Донецк, 30 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Городам Донецкой Народной Республики необходимо находиться от киевских войск на расстоянии не менее 70 километров. Об этом 30 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Andrew Butko Денис Пушилин

Он ответил на уточняющий вопрос о том, на какое расстояние нужно отодвинуть подразделения ВСУ от Донецка и других городов ДНР.

«Видимо, 70 километров, с учётом вооружения, которое у них имеется. Это минимум. Но я вам скажу больше, что сейчас поступает информация о том, что американцы всё же готовы поставить вооружение, которое может стрелять на расстояние 300 километров. Соответственно, это не оставит нам шансов, чтобы их не отодвигать и на это расстояние», — сказал Пушилин.