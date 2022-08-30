Токио, , 11:46 — REGNUM «Неужели правительство Японии всерьез рассчитывает, что Москва выполнит его требование (?!) исключить российские Курильские острова из района проведения Вооруженными силами РФ стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022?» — так, чётко и остро, ставит вопрос обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин в своём материале «Не пора ли МИД РФ игнорировать японские абсурдные «протесты» по Курилам?».

А меж тем требование такое есть — его озвучил секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Да, учения ограниченного контингента российских войск не могут представлять для Японии серьёзной угрозы. Тут уместно привести точные данные: «Всего в СКШУ «Восток-2022» примут участие свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. От ВС РФ в СКШУ примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации».

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако Токио выражает протест, давя политически. Так японское правительство давит на Москву, а заодно показывает своему электорату, что, мол, идею о Курилах не оставляем. Будет ли эффект от этого? Зависит от Москвы.

И вот что предлагает Кошкин: «Вовсе прекратить реагировать на японские «дипломатические демарши», даже в виде критических высказываний с нашей стороны.

В Японии есть одно интересное слово «мокусацу» — «убить молчанием». Это когда с презрением молча отвергаются любые заявления и предложения противной стороны… Не настал ли черед Москвы применить «мокусацу» в ответ на абсурдные и назойливые «протесты» Токио?»