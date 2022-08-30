Москва, , 11:45 — REGNUM Новым главой Федерального агентства морского и речного транспорта стал Захарий Джиоев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

«Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) стал Захарий Джиоев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Предшественник Джиоева, Андрей Лаврищев, был освобождён от должности «в связи с выходом на пенсию».