Тюмень, 30 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Тюменской области вынесен приговор осуждённой, обварившей кипятком охранницу в следственном изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Установлено, что 33-летняя гражданка Александра Б. была осуждена за незаконный оборот наркотиков, кражу, угрозу убийством. Она ожидала отправки по этапу, находясь в следственном изоляторе № 4 посёлка Винзили под Тюменью. Утром 5 октября 2021 года дежурная сотрудница СИЗО пришла на подъём к Александре Б. в камеру по причине её отказа соблюдать внутренний распорядок. Заключённая заявила, что находится в следственном изоляторе «транзитом» и вскоре будет направлена в колонию. Однако сотрудница СИЗО попыталась объяснить, что это не освобождает её от административной ответственности за нарушение распорядка учреждения.

В ответ Александра Б. обругала инспектора нецензурной бранью, в очередной раз отказалась писать объяснительную, схватила со стола в камере пластиковое ведро из-под майонеза и плеснула кипятком в открытый дверной проем для раздачи пищи. Горячая вода попала на сотрудницу и обварила ей ногу.

Тюменский районный суд признал Александру Б. виновной в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. И назначил ей четыре года лишения свободы в колонии общего режима, добавив два года к приговору Ишимского суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области суд оправдал мать подростка, которую обвиняли в избиении сотрудницы полиции.