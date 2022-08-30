Ярославль, 30 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Ярославле полностью открыто движение по Октябрьскому мосту. Об этом с места событий сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Движение на Октябрьском мосту в Ярославле восстановлено

Ранее открыть для движения все четыре полосы к 1 сентября обещал директор регионального департамента дорожного хозяйства Роман Душко. Однако, открытие случилось раньше. На 11:40 30 августа движение по мосту полностью открыто, пробок нет.

Напомним, начавшийся с 6 июля ремонт спровоцировал транспортные проблемы. Заторы на мосту стали регулярными в утреннее и вечернее время.