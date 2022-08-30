Ереван, 30 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Ереван высоко ценит отказ послов Франции и США в Азербайджане посетить находящийся под контролем Баку город Шуша. Об этом агентству «Арменпресс» 30 августа заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

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Он прокомментировал пресс-конференцию, которую провели власти Азербайджана в Шуше 27 августа. На неё пригласили послов, аккредитованных в республике. Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев, комментируя отсутствие послов Франции и США, назвал это «неуважительным отношением к территориальной целостности Азербайджана».

«Подтверждаем нашу позицию относительно неприемлемости односторонних визитов в Нагорный Карабах. Убеждены, что население Нагорного Карабаха должно быть вовлечено в программы международного сотрудничества и содействия», — сообщил Унанян.

Напомним, Шуша перешла под контроль Баку в результате войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. В августе 2022 года продолжилась передача карабахских территорий Азербайджану. Были переданы Лачин (Бердзор) и соседние сёла.