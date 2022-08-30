Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить ему о законности застройки территории Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге, сообщили 30 августа в пресс-службе СКР.

Пулковская обсерватория в Петербурге. sledcom.ru

В ведомстве указали, что ранее промышленное и крупное жилищное строительство в парковой зоне вблизи Пулковской обсерватории было запрещено. Несмотря на это, разные судебные инстанции выносили противоречивые решения относительно разрешений на строительство.

«Председатель СК России поручил изучить данные судебные решения и представить доклад о правовых основаниях их принятия в поддержку застройщика», — пояснили в ведомстве.

Отметим, что строительство на территории обсерватории планирует вести одна из компаний холдинга Setl Group. Как уточнили в ведомстве, на основании полученного заключения и судебного решения данная компания намерена построить жилой комплекс после сноса Дома Лапина.

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«Указанная информация будет проанализирована и изучена следствием, при наличии оснований действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка», — подытожили в пресс-службе СКР.

Напомним, Пулковская обсерватория (ГАО РАН) — основная астрономическая обсерватория Российской академии наук была открыта в августе 1839 года С 1990 года обсерватория входит в состав охраняемого ЮНЕСКО объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».

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