Сеул, 30 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи утвердило проект бюджета на 2023 год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Чху Гён Хо.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По данным источника, в бюджет на 2023 год заложены расходы в размере 639 трлн вон (~$475 млрд), что на 5,2% выше, чем в текущем году.

При подготовке бюджета проведена максимальная за всю историю страны реструктуризация расходов, позволившая высвободить 24 трлн вон (~$17,9 млрд).

Отмечается, что в следующем году будут увеличены статьи расходов, связанные с оказанием поддержки уязвимым слоям населения, расходы на предупреждение стихийных бедствий, разработку новейших видов вооружений, улучшение условий военной службы.

Согласно прогнозу, госдолг Южной Кореи в 2023 году возрастёт до 49,8% ВВП.