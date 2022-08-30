Рабат, , 11:43 — REGNUM Министерство водных ресурсов Марокко сообщает об угрозе начала водного кризиса в стране. Об этом 30 августа сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на заявление ведомства.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что в течение текущего лета количество осадков в стране уменьшилось на 50% по сравнению с данными прошлого года. Запасы воды в водохранилищах существенно сократились на 17% — 48% в искусственных водоемах и от 50% до 65% в природных. Кризис вынуждает власти Марокко предпринимать ряд дополнительных мер по поддержке сельскохозяйственного комплекса страны.

Правительство Марокко планирует развернуть программу по разведке подземных источников воды по всей территории страны. При этом представители властей подчёркивают, что добыча воды не должна быть чрезмерной, поскольку источники могут быть истощены в кратчайшие сроки.