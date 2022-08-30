Алжир, 30 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Общеизвестно: Запад во многом «поднялся» за счёт колоний. Франция — тут яркий пример. В свете этого весьма любопытен визит Эммануэля Макрона в Алжир, бывшую французскую колонию. Что из этого вышло — рассказывает Артемий Шарапов в огненном материале «Возвращение блудного колонизатора: Алжир».

Летом 2022 Алжир отметил 60-летие независимости, а также почтил память жертв, отданных за эту независимость. Тут всегда надо помнить, что хитрый Запад подал эту борьбу Алжира за свою идентичность в негативном свете. Написаны книги, сняты фильмы о том, как «отважные парни» из Иностранного легиона бились против дикарей-исламистов. Ну-ну.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Так вот, Макрон, приехав в Алжир, заявил: мол, забудем прошлые распри и примиримся. Откуда такое благодушие? «Да всё дело в том, что последнее время Алжир ведёт ощутимо антифранцузскую политику. частности, Алжир закрыл своё воздушное пространство для военных бортов ВВС Франции, следующих в Мали. Это привело к тому, что снабжение французской группировки в стране оказалось под угрозой. Поэтому в августе 2022 года французские войска официально покинули Мали, сдав все свои военные базы». С сентября 2022 в алжирских школах прекратят обязательное преподавание французского языка.

Но Париж-то должен обращаться к Алжиру, потому что у того есть нефть, а сейчас это более чем ценно. Вот и просит Макрон. Как итог — подписан договор о «Возобновлении партнёрства». Но! Не стоит придавать ему много внимания — ведь там нет разрешения Франции активно разрабатывать алжирские нефть и газ. Чем кончится эта история — увидим, но, однозначно, курс на деколонизацию Алжира взят.