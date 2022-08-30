Барнаул, 30 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Прокуратура Ленинского района Барнаула утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении матери несовершеннолетней девочки 2007 года рождения. Как сообщает 30 августа телеграм-канал алтайской прокуратуры, следствие пришло к выводу, что обвиняемая неоднократно причиняла дочери физические и психологические страдания, унижала, была безразлична к нуждам и потребностям ребенка, 2007 года рождения.

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Поскольку ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности, органы опеки и попечительства обратились с исковым заявлением в суд об ограничении ее в родительских правах. Девочка, находящаяся в социально-реабилитационном центре, сообщила о противоправных действиях в отношении нее со стороны отчима.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Вместе с тем, мать, не желая его привлечения к уголовной ответственности, стала оказывать на ребенка воздействия с целью дачи ею других показаний.

Преступные действия расследованы СУ СК России по Алтайскому краю.

Окончательную юридическую оценку действиям обвиняемой предстоит дать суду.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года 50-летний житель Волчихинского района Алтайского края сознался в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности своих дочерей.

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