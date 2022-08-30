Париж, , 11:40 — REGNUM Министры энергетики стран Евросоюза проведут экстренные переговоры 9 сентября 2022 года, сообщает Le Figaro.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Министры энергетики стран ЕС проведут экстренные переговоры, поскольку цены в Европе резко выросли.

«Я созываю внеочередное заседание Совета по энергетике. Мы встретимся в Брюсселе 9 сентября. Мы должны исправить энергетический рынок. Решение на уровне ЕС, безусловно, лучшее, что у нас есть», — написал в Twitter министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, чья страна в настоящее время председательствует в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс выдачи виз гражданам России могут лишь замедлить, но не запретить совсем своим «политическим решением» главы МИД стран Евросоюза.

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