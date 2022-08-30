Магадан, 30 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Магаданская область продолжает оказывать всестороннюю помощь подшефной донецкой Ждановке — от региона передано школьникам 1060 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями, а учителям — новые ноутбуки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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В Ждановке строители из Магаданской области заканчивают ремонт трех детских садов и школы.

Глава городской администрации Сергей Литвинов отметил, что благодаря серьезной поддержке Колымы, их город становится комфортным и современным. Позитивные изменения уже ощутимы.

Как сообщало ИА REGNUM, Колыма продолжает восстанавливать подшефную Ждановку в ДНР — ремонтируют детские сады, школу, медучреждения, дороги, коммунальную инфраструктуру. К 1 сентября в Ждановке восстановят четыре образовательных учреждения. В рамках акции «Собери ребенка в школу» депутаты, партнёрские организации, бизнес помогут детям собраться в школу.