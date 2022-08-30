Москва, , 11:38 — REGNUM Ожидания того, что рубль ослабеет относительно китайского юаня, выглядят оправданными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Юань Xuexueyingwen.com

«Ожидания девальвации рубля выглядят оправданными. И ослабление рубля к юаню в том числе, — сказал Головченко. – Причин для этого масса. Во-первых, у нас уже сейчас ожидается дефицит бюджета. Всё это даже на фоне высоченных цен на наше сырье — нефть и газ. И тут, можно сказать, виноват сильный рубль. Мы же помним, что курс юаня к рублю был 23 рубля за юань в марте. Значит, сейчас рубль крепче в три раза. Во-вторых, рубль будет слабее в силу роста объема импорта (мы помним, что импорт упал на 2/3 в начале весны 2022 года). А также сейчас в мире начинается рецессия, а значит, и сырье скоро начнёт дешеветь. Прогноз – дело неблагодарное. Но вот выше 10 рублей за юань, я считаю, точно будет к концу года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономика КНР регулирует курс национальной валюты для предотвращений избытка долларовой ликвидности на валютном рынке.

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