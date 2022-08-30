Подгорица, 30 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Черногории в настоящий момент отдыхают 144 тысячи туристов, сообщает турорганизация страны.

Andrey Filippov 安德烈 Черногория

По сравнению с предыдущим годом это на шесть процентов больше, а по сравнению с рекордным 2019 годом на уровне 79 процентов.

В городах Будва, Херцег-Нови и Улцинь зафиксировано наибольшее количество туристов, также хорошая посещаемость у Тивата, Котора и Бара.

В настоящее время в отелях Черногории останавливается на 25% больше гостей, чем за тот же период прошлого года. По сравнению с 2019 годом есть рост на семь процентов, сообщает ТО.