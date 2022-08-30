Чебоксары, , 11:36 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о внешнем управлении муниципального унитарного предприятия «Шумерлинские городские электрические сети» (ШГЭС) будет рассмотрено обращение о признании компании банкротом. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Нет электричества Дарья Антонова © ИА REGNUM

Внешнего управляющий ШГЭС обратился с ходатайством в суд о завершении процедуры внешнего управления и признании муниципального предприятия несостоятельным (банкротом). Данное заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 6 октября.

Управляющий вышел в суд после собрания кредиторов, созванного по инициативе общества «Чувашская энергосбытовая компания», на котором принято решение ходатайствовать о завершении процедуры внешнего управления и переходе к процедуре конкурсного производства на шесть месяцев.

Напомним, МУП «Шумерлинские городские электрические сети» зарегистрировано администрацией города Шумерля 3 апреля 1992 года.

Как сообщало ИА REGNUM , внешнее управление было введено на ШГЭС 1 июля 2021 года решением Арбитражного суда Чувашии в связи с неплатёжеспособностью предприятия.

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