Томск, , 11:36 — REGNUM В Томской области фиксируют снижение объёмов добычи нефти с 2012 года на фоне естественного истощения месторождений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в сфере добычи углеводородов в области работают 32 предприятия, 25 из которых имеют лицензию на добычу.

«Добывают нефть и газ 15 предприятий, на участках которых расположено 114 месторождений. На долю вертикально интегрированных компаний приходится 94% всей добычи нефти и газа», — отметили в парламенте.

По словам исполняющего обязанности начальника департамента по недропользованию региона Игоря Карташова, фонд нефтегазодобывающих компаний Томской области составляет 9404 скважины, 662 из которых бездействуют, а 2426 находятся в стадии консервации, ликвидация или ожидания.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2022 года промышленное производство в регионе увеличилось на 1,8% по сравнению с январём-июлем 2021 года. При этом добыча газа снизилась на 4,8%, нефти обезвоженной — на 0,2%.

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