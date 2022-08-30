Москва, 30 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах 30 августа опустились ниже $2700 за тысячу кубометров, теряя более 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне $2864,4 за тысячу кубометров (+1,7%). Однако в ходе торгов цена на фьючерсы опускалась до $2665 за тысячу кубометров (-5,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пересмотрел свои оценки стоимости газа.

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