Москва, , 11:34 — REGNUM Инфляция в США практически не реагирует на ужесточение монетарной политики ФРС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

ФРС США Вашингтон Dan Smith

«Планы ФРС на 2022 год — удержать ставку в пределах нейтрального, по их мнению, уровня в 3,5%, — сказала Воронкова. — Но инфляция в США на ужесточение монетарной политики практически не реагирует, хотя показатель уровня безработицы стабилизировался. Как и в европейских государствах, инфляция в США, скорее всего, начнет приближаться к целевым ориентирам в 2% только при условии устранения рисков, определяющих сегодня конъюнктуру мировых и национальных рынков. В настоящих условиях дальнейшее повышение ставки ФРС неизбежно, и оно ожидаемо будет сопровождаться падением деловой активности в американской экономике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 августа основные индексы фондового рынка США завершили торги снижением.

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