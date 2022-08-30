Донецк, 30 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Владимир Зеленский не остановится ни перед какими жертвами. Об этом 30 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Smdnr.ru Денис Пушилин

Он прокомментировал результат попытки контрнаступления киевских войск, завершившуюся массовыми потерями среди ВСУ.

«Надо понимать, что Зеленский не остановится ни перед какими жертвами. Он прекрасно понимал, чем это обернётся для сотен его же военнослужащих. Но он взял и бросил их под откровенный убой», — сказал Пушилин.