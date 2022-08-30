Южно-Сахалинск, , 11:34 — REGNUM На Сахалине в рамках акции «V Zнании сила!» собрали гуманитарную помощь для школьников Луганской и Донецкой Народных Республик. В основном это канцелярские товары, необходимые для начала нового учебного года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Сборы к школе © ИА REGNUM

Читайте также: Будущая элита нашей страны — сенатор от Приамурья о детях Донбасса

Уже собрано более 1000 канцелярских принадлежностей.

«Все это стало возможным благодаря неравнодушным людям, которые не могут мириться с чужой бедой. Спасибо всем волонтерам, активистам и неравнодушным гражданам, принявших участие в акции — ваш вклад очень важен», — рассказала член Сахалинской областной общественной организации «Российский Союз Молодежи» Антонина Кириллова.

Как сообщало ИА REGNUM, подшефный Амурской области Амвросиевский района Донецкой Народной Республики посетил сенатор Артём Шейкин. Он встретился со школьниками и рассказал им о Приамурье и о том, как работают органы власти, написала «Амурская правда».