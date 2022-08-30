Якутск, , 11:39 — REGNUM Школьники и студенты, эвакуировавшиеся вместе с родителями из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с территории б. УССР, продолжат обучение в Якутии. Их приняли в школах и организациях профессионального обучения республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в министерстве труда региона.

Пункт временного размещения Денис Абрамов © ИА REGNUM

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Сотрудники ведомства содействуют выходцам из Донбасса и территорий б. УССР в оформлении всех необходимых документов. Людям помогают обустроиться и найти работу, предоставляют гуманитарную помощь.

Перед началом учебного года с семьями, которые живут в пункте временного размещения в Якутске, встретилась первый заместитель министра труда и социального развития республики Альбина Трубина.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в столице Якутии жили 17 граждан, эвакуированных из республик Донбасса. В том числе в ПВР проживали четверо детей.