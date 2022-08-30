Степанакерт, 30 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Российские миротворцы, выполняющие миссию в Нагорном Карабахе, были передислоцированы на новый коридор, соединяющий республику с Арменией. Об этом 30 августа сообщила агентству «Арменпресс» пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктур Арцаха Виктория Петросян.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

«Участок новой трассы, который временно соединит Арцах с Арменией, полностью заасфальтирован. Он будет в той же логике, что и дорога Степанакерт — Горис — Бердзор», — сказала Петросян.

Она отметила, что российские миротворцы уже обеспечивают охрану на новом маршруте. Участок будет действовать, пока не завершится строительство основного коридора между республиками. Новую дорогу планируют достроить весной 2023 года.

Напомним, 26 августа Азербайджану были переданы город Лачин (Бердзор) и соседние с ним сёла. В результате стало невозможно использовать Лачинский коридор для поездок между Армений и Нагорным Карабахом.