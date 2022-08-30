Триполи, 30 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Триполи, столице Ливии, полыхнуло. Сошлись, громя и уничтожая друг друга, представители и сторонники двух конкурирующих правительств. Это привело к эскалации по всей стране. Будет ли новая гражданская война в многострадальной Ливии? Объясняет Артемий Шарапов в тексте для ИА REGNUM.

Флаг Ливии

После убийства Каддафи партия «Рассвет Ливии» раскололась, сторонники перессорились между собой. Одни обосновались в Тобруке, другие остались в Триполи. Ни ООН, ни Западу не удавалось помирить их.

Очередной виток противостояния начался с назначением премьер-министром Ливии бывшего министра внутренних дел страны Фатхи Башага. Он представлял лагерь в Тобруке. И попытался в 2022 прорваться в Триполи, где сидели его противники. Не получилось. И вот — в конце августа — попытка нового прорыва. Как результат — массовые побоища и многочисленные жертвы. И теперь полыхает по всей стране.

Как разрешится ситуация в Ливии? Ведь ни один из лагерей уступать не станет. Один вариант — новая гражданская война? Вот к чему приводит вмешательство американских «носителей свободы».