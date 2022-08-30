Воронежский ФК «Факел» получит субсидию в 281 млн рублей
Воронеж, 30 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Субсидия в 281 млн рублей будет выделена правительством Воронежской области футбольному клубу «Факел», об этом 30 августа в телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
Глава региона добавил, что сейчас перед клубом и регионом стоит ещё более глобальная задача — развитие детского и юношеского футбола, создание условий для перехода юных спортсменов из академии «Факел» имени Проскурина в главную команду. Он подчеркнул, что ежегодно в состав футбольной команды «Факел-М» должно зачисляться не менее двух футболистов из академии.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году воронежский ФК «Факел» впервые за более чем 20 лет вышел в Российскую премьер-лигу. По итогам семи туров клуб находится на 14-м месте в таблице с 4 очками. Последняя игра прошла дома — «Факел» принимал московский «Спартак». Игра закончилась в пользу гостей, однако первый гол забили воронежцы.