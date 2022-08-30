Воронеж, 30 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Субсидия в 281 млн рублей будет выделена правительством Воронежской области футбольному клубу «Факел», об этом 30 августа в телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

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«Наша команда вышла в Российскую премьер-лигу и показывает захватывающую игру. Это стало возможно благодаря команде, тренеру, руководству клуба и вовремя оказанной с нашей стороны поддержке. В этом году мы предоставим клубу «Факел» субсидию в 281 млн рублей», — написал Гусев.

Глава региона добавил, что сейчас перед клубом и регионом стоит ещё более глобальная задача — развитие детского и юношеского футбола, создание условий для перехода юных спортсменов из академии «Факел» имени Проскурина в главную команду. Он подчеркнул, что ежегодно в состав футбольной команды «Факел-М» должно зачисляться не менее двух футболистов из академии.

«Таким образом у нас формируется правильная вертикаль: от детского к профессиональному спорту. Так, как это организовано в ведущих российских и мировых футбольных клубах. Кстати, сейчас идет набор мальчишек в академию.», — написал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году воронежский ФК «Факел» впервые за более чем 20 лет вышел в Российскую премьер-лигу. По итогам семи туров клуб находится на 14-м месте в таблице с 4 очками. Последняя игра прошла дома — «Факел» принимал московский «Спартак». Игра закончилась в пользу гостей, однако первый гол забили воронежцы.