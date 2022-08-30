Стокгольм, 30 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Несколько последних опросов общественного мнения показывают, что Шведские демократы являются крупнейшей оппозиционной партией Швеции. Если это подтвердится на выборах в риксдаг 11 сентября, то притязания партии на власть будут только усиливаться. Об этом 30 августа написала газета Aftonbladet.

Стокгольм, Швеция

По словам партсекретаря партии Ричарда Йомсхофа, речь может идти о председательстве в комитетах риксдага, назначении тальмана и получении мест в правительстве Швеции.

«Наши избиратели, конечно, будут требовать гораздо, гораздо большего, если мы будем крупнейшей оппозиционной партией. Это также оказывает давление на нас как на партию. Мы не можем продавать себя слишком дешево», — заявил изданию Йомсхоф.

Лидер фракции Шведских демократов в риксдаге Хенрик Винке также считает, что Умеренные должны пойти на уступки, если они потеряют пальму первенства в правом блоке.