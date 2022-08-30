Красноярск, , 11:31 — REGNUM В центральных районах Красноярского края 31 августа в воздухе и на поверхности почвы местами сохранятся заморозки до — 2 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по региону, ссылаясь на информацию синоптиков.

Заморозки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Кроме того, по данным ведомства, в центральных районах прогнозируется местами сильный юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с.

Жителей края просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в конце августа — начале сентября будет по-летнему жарко. Столбики термометров могут подняться до +32 °С.

Читайте также: Сентябрь в Омской области начнётся с летней жары