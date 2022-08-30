Москва, 30 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Законопроект, в котором предлагается закрепить возможность использования резервов финансовых и материальных ресурсов на цели предупреждения чрезвычайной ситуации в условиях режима повышенной готовности, внесен в Госдуму Заксобранием Амурской области, передает корреспондентИА REGNUM30 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Авторы пояснили, что из-за буквального толкования действующего законодательства, необходимость формирования резервов финансовых и материальных ресурсов установлена только в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций и не предусматривает возможности создания и последующего использования резервного фонда в иных целях, связанных с предотвращением чрезвычайной ситуации.

По мнению разработчиков законопроекта, такое толкование создает препятствие регионам в реализации права на финансовую самостоятельность бюджета, а также в проведении оперативных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Для решения проблемы они предлагают в федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотреть возможность использования резервов на вышеуказанные цели.