София, , 11:31 — REGNUM Болгарская полиция арестовала по меньшей мере 141 афганского беженца после ужесточения мер безопасности на турецкой границе.

Афганские беженцы в Болгарии ariananews. co

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», полиция Республики Болгария объявила, что в связи с увеличением случаев нелегального пересечения границы мигрантами они усилили меры безопасности на границе этой страны с Турцией.

Недавно болгарская полиция арестовала 141 беженца, намеревавшегося нелегально проникнуть на территорию Болгарии. Группа из 88 афганских беженцев была задержана стражами порядка в пригороде портового города Бургас, а также группа из 53 беженцев была задержана возле Бургасского леса.

Бывшее правительство Афганистана ранее протестовало против произвола болгарской полиции и требовало соблюдения прав афганских беженцев в соответствии с международными конвенциями.

Мишель Рандхава, сотрудник международной организации «Хьюман Райтс Вотч» по правам беженцев и мигрантов, заявила в отчёте за июль: »Болгарские власти с помощью жестоких мер выдворяют просителей убежища обратно через сухопутную границу в Турцию. ЕС должен обеспечить, чтобы Болгария немедленно прекратила незаконное и бесчеловечное выдворение на своих границах и предоставила доступ к справедливым процедурам предоставления убежища».

«Арестованных афганских беженцев болгарская полиция продолжала избивать даже во время их принудительной депортации в Турцию», — говорится в отчёте.

В 2021 году поток миграции из Афганистана резко увеличился после прихода к власти в Афганистане боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), многие просители убежища пытаются пересечь Турцию и попасть в богатые страны Евросоюза через балканские страны.