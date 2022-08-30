Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM В Ленинградской области в последний день августа объявлено штормовое предупреждение, сообщил 30 августа главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Непогода. Сильный дождь и ветер в Ленобласти. Елена Молчанова © ИА REGNUM

Циклон Ornella, который медленно смещается к северо-востоку региона и во второй половине дня 30 августа накроет Санкт-Петербург, доберется до Ленинградской области 31 августа. По словам синоптика, из-за того, что дожди будут очень сильными, в регионе объявлено штормовое предупреждение.

«Очень сильный дождь ожидается в течение суток 31 августа в южных и восточных районах Ленинградской области. Вечером 31 августа интенсивность осадков уменьшится», — добавил он.

Что касается Санкт-Петербурга, то прогноз осадков остается без изменений. В течение предстоящих суток опасного явления в городе на Неве не ожидается, будет идти дождь, в отдельных районах сильный.

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