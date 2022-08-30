Стокгольм, , 11:34 — REGNUM На сентябрьские выборы в риксдаг Швеции правя оппозиция идет с предложением строительства новых атомных реакторов в стране. Швеция обладает одними из самых больших запасов урана в Европе. Но партии, которые хотят построить новые атомные электростанции, по-прежнему расходятся во мнениях по вопросу снятия запрета на добычу урана. Об этом 30 августа сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

«Миру нужно больше ядерной энергии, и мы также обязаны добывать уран для этих целей», — заявил журналистам представитель Шведских демократов Мартин Щиннунен.

«Мы не видим необходимости в открытии урановых рудников в Швеции, у нас хорошее сотрудничество с другими странами», — заявил лидер Либералов Йохан Перссон.

«Мы не думаем, что речь пойдет о чисто урановых рудниках. В настоящее время доступность урана из демократических стран не является проблемой», — в свою очередь сказал Карл-Оскар Булин, официальный представитель Умеренных по энергетической политике.

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