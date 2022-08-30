Прага, 30 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Ясности в вопросе о развёртывании тренировочной миссии ЕС для ВСУ пока нет, к инициативе возникает много вопросов. Об этом министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила 30 августа в Праге, где проходит неформальная встреча глав минобороны стран ЕС.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Вопросы касаются правовых основ миссии, её размера и содержания. Обсуждение будет интенсивным, сказала Таннер перед встречей.

«Сегодня будет обсуждаться, может ли такая миссия в принципе состояться. С нашей точки зрения, есть много открытых вопросов», — отметила глава минобороны Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, основная тема встречи в Праге — увеличение поддержки Киева со стороны ЕС. Министры обсудят, как поддерживать киевский режим «путём ещё большей военной помощи» и обучения ВСУ.

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