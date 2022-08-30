Таллин, 30 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

За пределами Эстонии проживает, по разным оценкам, от 150 000 до 200 000 эстонцев, людей родом из Эстонии или связанных с ней, что составляет почти 15% населения Эстонии. Об этом сообщил Институт балтийских исследований, выступивший инициатором обширного опроса зарубежных эстонцев.

Отмечается, что это самое полное и подробное исследование с момента восстановления независимости Эстонии в 1991 году. Целью опроса было выявить самобытность, отношение и ожидания живущих за рубежом эстонцев по отношению к Эстонии.

Как сообщается в пресс-релизе института, результаты исследования показали, что эстонские общины за рубежом, несмотря на во многом постоянное проживание за пределами Эстонии, никоим образом не являются отстраненными или отчужденными от исторической родины. Большинство из них довольны своей жизнью в новой стране проживания и уже освоились, но в то же время у них сохранилось сильное чувство принадлежности к Эстонии.

Более половины респондентов отмечают праздники, связанные с Эстонией, и, как и эстонцы, проживающие в Эстонии, активно пользуются своим правом голоса на выборах в Эстонии. Значительная часть семей с детьми желает передать своим детям эстонский язык, культуру и обычаи, причем подавляющее большинство также желает сохранить свое эстонское гражданство.

Эстонская зарубежная община очень многолика. Не существует такого понятия как типичный «зарубежный эстонец», так же как не существует единой «зарубежной эстонской общины». Причины эмиграции эстонцев становятся все более разнообразными и представляют собой комбинацию с рядом факторов, которые вызывают и стимулируют эмиграцию.

Значительные различия во взглядах существуют как в разрезе возрастных групп, так и между поколениями. Более половины являются смешанными семьями, и хотя для подавляющего большинства из эстонской общины эстонский язык является родным, примерно пятая часть из них владеет эстонским языком ниже уровня носителя языка.