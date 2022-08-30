Москва, , 11:28 — REGNUM Свободные деньги после всех расходов в течение месяца остаются у 60% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Деньги wilkernet

В основном свободные деньги граждане хранят наличными в рублях (22%). Кладут на срочный вклад в банке под процент в рублях или иностранной валюте 19%, на счет до востребования — 12%.

Вкладывают свободные деньги в собственный бизнес 5%. Покупают ценные бумаги 4%, иностранную валюту — 3%. Делают взносы в НПФ 1%. Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% граждан.

Интернет-опрос проведёт 11 августа 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, свободные деньги лучше хранить в банке, в этом уверены 36% жителей России.

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