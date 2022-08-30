Басра, Ирак, 30 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В городе Басра на юге Ирака начались боевые действия между боевиками одной из группировок и отрядами ополчения «Хашд-аль-Шааби», поддерживаемого Ираном. Об этом 30 августа сообщаетAl-Sumariya.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

По данным журналистов, боевые действия развернулись в районе Итальянского моста в центральном районе Басры.

О точном количестве пострадавших в результате столкновений не сообщается. Однако, в ходе боевых действий боевиками был захвачен и сожжён местный штаб ополчения.

Также сообщается о том, что боевики взяли под контроль городской порт и здание правительства провинции Басра.