Новосибирск, , 11:29 — REGNUM США сильно беспокоит сотрудничество России и Китая в сфере новейших оборонных технологий. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог Сергей Бирюков.

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Напомним, что ранее немецкая газета Der Tagesspiegel написала, что возможный союз России и Китая станет геостратегическим вызовом для США и стран Евросоюза.

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«Больше всего опасений у США вызывает именно сотрудничество России и Китая в сфере новейших оборонных технологий, а не только возможная взаимодополняемость их потенциалов в различных сферах военного сотрудничества, — считает Бирюков. — Подобное сотрудничество снижает эффективность военно-политического давления США и их союзников на российскую и китайскую стороны, что затрудняет реализацию американских интересов с помощью военных средств».

Как уже сообщало ИА REGNUM, военные флоты России и Китая в рамках стратегических учений «Восток-2022» проведут совместные манёвры в Японском и Охотском морях. Учения «Восток-2022» начнутся 1 сентября.