Буй, Костромская область, 30 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Буйском районе Костромской области потушили лесной пожар, начавшийся вечером 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

МЧС Лесной пожар в Буйском районе

В тайге на площади 6 гектаров горел нижний ярус растительности. Справиться с огнём удалось поздно вечером 29 августа. В тушении были задействованы 8 единиц техники и 33 человека от местного лесничества, группа пожарно-спасательного гарнизона.

Всего с начала лета в области произошло 23 лесных пожара. В большинстве районов региона действует запрет на посещение лесов. Он продлится до наступления дождей. Сейчас заходить в тайгу могу только люди, чья работа требует присутствия на природе.