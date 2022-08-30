Канберра, , 11:29 — REGNUM Лейбористское правительство Австралии пойдет на реализацию третьего этапа снижения налогов, которое оно унаследовало от бывшего кабинета министров. Однако 30 августа лидер Зеленых Адам Бандт заявил, что его партия выступает против реализации данной меры, написала газета The Guardian.

Налоги Kakprosto.ru

В своем заявлении лидер Зеленых вновь обратил внимание, что наиболее актуальной проблемой для Австралии является вопрос снижения прожиточного минимума.

«Саммит по вопросам занятости на этой неделе должен пересмотреть третий этап снижения налогов для богатых, иначе обычные работники отстанут еще больше. В первый год эти налоговые льготы дадут 1% самых богатых людей столько же, сколько 65% самым бедным вместе взятым», — говорится в обнародованном заявлении лидера Зеленых.

Напомним, что обсуждение третьего этапа снижения налогов в Австралии не стоит в повестке саммита по труду, который стартует в Канберре 1 сентября.

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