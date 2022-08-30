Донецк, 30 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Населённый пункт Александровка в ДНР обстрелян киевскими вооружёнными формированиями. Об этом сообщает 30 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

Обстрел с позиций ВСУ в Новомихайловке зафиксирован в 10:30. По Александровке выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Александровку также обстреливали накануне, 29 августа. В 15:20 по посёлку выпустили три снаряда калибра 152 мм.

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