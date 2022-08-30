Лондон, , 11:25 — REGNUM У британского авианосца HMS Prince of Wales, сломавшегося вскоре после отплытия от берегов страны, поврежден гребной вал. Об этом заявил контр-адмирал Стив Мурхауз в видеосообщении, размещенном в Twitter ВМС.

Авианосец

«Вскоре после того, как корабль отплыл в субботу, была обнаружена механическая неисправность правого гребного вала», — сказал он.

По данным газеты Telegraph, специалисты из ВМС все еще работают над определением степени серьезности неисправности.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший британский авианосец Prince of Wales отправился на учения и сломался. Корабль собирался на некую «знаменательную миссию» у побережья США, но застрял у острова Уайт на юге Англии. По данным портала UK Defense Journal, на судне может быть повреждён правый гребной вал.

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