Красногорск, , 11:25 — REGNUM В период с января по июль 2022 года объем производства готовых кормов для домашних и сельскохозяйственных животных вырос на 10%. Об этом 30 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Корм для животных Https://pixabay.com

Как отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, данный вид продукции в Подмосковье производят 57 предприятий.

«Данные за семь месяцев 2022 года свидетельствуют о том, что в годовом исчислении производство готовых кормов для животных увеличилось на 10%. Только за семь месяцев этого года объем отгрузки товаров собственного производства этими компаниями достиг 54,1 млрд рублей», — сказала Зиновьева.

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