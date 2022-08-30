Саянск, Иркутская область, 30 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Саянске (Иркутская область) 30 августа открыли первое в Восточной Сибири производство силикатных изделий. Площадкой стал завод «Саянскгазобетон», сообщает телеграм-канал губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

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По его словам, главный плюс таких кирпичей — экологичность. Поскольку их производят из смеси извести, песка и воды под большим давлением. Что касается строительных качеств — они обладают хорошей звукоизоляцией, невоспламеняемы, морозостойки и выдерживают большую нагрузку.

«Важен для нас и временной фактор. На производство кирпича уходит 24 часа. Учитывая короткий строительный сезон — это довольно существенное преимущество. Обсудили возможность использования этих силикатных блоков на наших объектах. Технология, которую применяют на заводе, разработана челябинской компанией. 90% всех агрегатов и узлов — отечественные. В условиях санкционного давления это — один из ключевых моментов. Проговорили с инвестором возможность размещения на этой же площадке производства тротуарной плитки», — пояснил глава Приангарья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года направить средства на строительство кирпичного завода предложили предпринимателям в Башкирии.

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