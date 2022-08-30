Канберра, 30 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз допускает, что в скором времени период самоизоляции по коронавирусу на континенте будет сокращен с семи до пяти дней. Об этом 30 августа написала газета TheGuardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Журналисты пишут, что премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте будет продолжать подталкивать своих коллег к сокращению карантинного периода, в то время как премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс также намерен добиваться изменений.

Решение по вопросу сокращения периода самоизоляции может быть принято завтра, 31 сентября, когда премьер-министр Австралии и главы всех регионов соберутся на заседание Национального кабинета министров.

«Я думаю, что настало время обновить правила», — заявил журналистам премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс.