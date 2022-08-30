Канберра, , 11:24 — REGNUM Глава Австралийского совета профсоюзов Мишель Онил призвала правительство Австралии под руководством лейбориста Энтони Альбаниза взять на себя обязательство сократить гендерный разрыв в оплате труда. Об этом 30 августа написала газета The Guardian.

Брисбен, Австралия Lachlan Fearnley

На пресс-конференции Онил заявила журналистам, что сокращение разрыва в оплате труда будет приносить экономике Австралии 111 миллиардов долларов ежегодно за счет расширения участия женщин.

«Исправление гендерного неравенства полезно не только женщинам. Это также хорошо и для мужчин … и на самом деле это очень хорошо для нашей экономики и бизнеса», — заявила Онил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гендерный разрыв в оплате труда в Австралии в настоящее время составляет 14%.