Из-за роста цен на газ «больше всех наживается дядя Сэм» — депутат Госдумы
Ульяновск, 30 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Из-за санкционного давления газ в Европе стоит в шесть раз дороже, чем в Америке, при этом «больше всех наживается» на энергетическом кризисе США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил в прямом эфире депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный (КПРФ).
В ходе оценки экономической ситуации парламентарий отметил, что в прессе много публикаций и репортажей «о том, как замерзает Европа или готовится замерзать, как дорожает электроэнергия».
Комментируя реплику о том, что также растут цены на газ, депутат отметил, что российский газ продаётся по фиксированным ценам на основании заключённых контрактов.
Ранее 29 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейцев нельзя бесконечно сбивать с толку: зимой они убедятся, что энергетическая политика Западной Европы мчится к краху. В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз выделит €300 млрд на проекты в рамках «зелёного перехода», направленные на обеспечение отказа от российских энергоресурсов.
Подробнее: Евросоюз потратит €300 млрд на отказ от российских энергоресурсов
Напомним, в августе неделе энергетический британский регулятор Ofgem объявил об ошеломляющем 80-процентном росте цен на газ и электричество с октября. С января 2023 года ожидается новое повышение. В Болгарии цена на природный газ может повыситься на 6%.
Как сообщало ИА REGNUM , в июне Газпром уведомил австрийскую компанию OMV о сокращении поставок газа стране, в августе — французскую энергетическую корпорацию Engie.