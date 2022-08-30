Ульяновск, 30 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Из-за санкционного давления газ в Европе стоит в шесть раз дороже, чем в Америке, при этом «больше всех наживается» на энергетическом кризисе США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил в прямом эфире депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В ходе оценки экономической ситуации парламентарий отметил, что в прессе много публикаций и репортажей «о том, как замерзает Европа или готовится замерзать, как дорожает электроэнергия».

«Это действительно так. И инфляция у них там действительно высокая, официально заявляется 7%», — сказал Алексей Куринный.

Комментируя реплику о том, что также растут цены на газ, депутат отметил, что российский газ продаётся по фиксированным ценам на основании заключённых контрактов.

«А разные перепродавцы в Европе на этом сегодня наживаются. […] И самое главное, больше всех наживается сегодня «дядя Сэм». Сегодня газ в Европе стоит в шесть раз дороже, чем газ в Америке», — считает депутат.

Ранее 29 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейцев нельзя бесконечно сбивать с толку: зимой они убедятся, что энергетическая политика Западной Европы мчится к краху. В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз выделит €300 млрд на проекты в рамках «зелёного перехода», направленные на обеспечение отказа от российских энергоресурсов.

Подробнее: Евросоюз потратит €300 млрд на отказ от российских энергоресурсов

Напомним, в августе неделе энергетический британский регулятор Ofgem объявил об ошеломляющем 80-процентном росте цен на газ и электричество с октября. С января 2023 года ожидается новое повышение. В Болгарии цена на природный газ может повыситься на 6%.

Как сообщало ИА REGNUM , в июне Газпром уведомил австрийскую компанию OMV о сокращении поставок газа стране, в августе — французскую энергетическую корпорацию Engie.